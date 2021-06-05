РИАМО - 5 июн. Рабочие начали готовить к покраске метромост, расположенный между станциями «Внуково» и «Пыхтино» Калининско-Солнцевской ветки московского метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Основные конструкции метромоста между станциями «Внуково» и «Пыхтино» готовы. Сейчас специалисты завершают шлифовку и обеспыливание бетонной поверхности конструктива сооружения, чтобы затем нанести специальную краску», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что данный мост возвели через реку Ликова, его длина составляет 460 м. Объект находится на перегоне «Пыхтино» – «Внуково» нового участка «желтой» ветки подземки. Мост станет 12-м по счету и вторым по протяженности в городе.

«Для полного завершения работ по метромосту остается выполнить комплекс работ по его покраске, монтажу металлоконструкций покрытия и декоративных элементов», – отметил заммэра.

В компании «ИБТ» (подрядчик по строительству двух станций «желтой» ветки метро) пояснили, что красить мост будут по системе компании ВМП.

«Это трехслойная краска на основе полиуретана, надежно защищающая поверхности строения. Первым слоем нанесут грунтовку, а затем еще два более плотных слоя краски – промежуточный и закрепляющий», – пояснил заместитель главного инженера «ИБТ» Максим Белый.

Он добавил, что данное покрытие выполняет декоративную функцию, а еще создает дополнительный защитный барьер от воздействия на объект осадков и промышленных загрязнений. Кроме того, стойкость данной краски к воздействию ультрафиолетового излучения позволяет сохранить цвет и внешний вид на долгое время.