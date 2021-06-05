РИАМО - 5 июн. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает высказывание американского предпринимателя Илона Маска о предстоящих массовых полетах на Марс сказкой и абсурдом, пишет Газета.ru.

По словам Рогозина, людей, далеких от космической сферы, увлекают рассказы о полетах человека к другим планетам. Но в реальности такие перспективы всего лишь маркетинговый ход.

«Люди технические понимают, что это абсолютный абсурд», — заявил глава «Роскосмоса» в рамках ПМЭФ-2021.

Он пояснил, что полет на Красную планету можно провести только в пусковое окно — оно открывается раз в два года. Пассажиры будут лететь одну сторону 9 месяцев, кроме того, им нужно будет еще 2 года ждать прибытия с Земли других ракет с грузами, включая оборудование и продукты.

«Народу нравится. Эффект «вау». И таких людей довольно много, которые рассказывают такие сказки», — отметил Рогозин.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что пилотируемые полеты на Марс могут состоятся уже к 2026 году. Сейчас SpaceX разрабатывает транспортную систему из многоразовой ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship, которая сможет доставлять экипажи и грузы на Луну и Марс.