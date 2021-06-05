РИАМО - 5 июн. В Московской области и столице с 09:00 до 21:00 6 июня объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15 м/с и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории почти всего Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Ивановской и Орловской областей.

В регионе 6 июня будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза.

Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c, местами порывы могут достигать 15 м/c. Температура ночью прогнозируется в районе плюс 10-12 градусов, днем — плюс 23-25.

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