РИАМО - 5 июн. Заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что столичные власти уже подготовили меры регулирования передвижения на электросамокатах по территории города, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в столице произошел «яркий всплеск малой мобильности».

«Аварии случаются. Что самое неприятное — случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов», — сказал Ликсутов агентству на полях ПМЭФ-2021.

По его словам, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться силами инспекторов ГИБДД. Кроме того, в пешеходных зонах электротранспорт должен будет двигаться со скоростью потока людей.

«Мы считаем, что любой самокат, который используется в городе, он небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 км/ч», — подчеркнул Ликсутов.

Он добавил, что часто человек на электросамокате не использует никакие средства защиты, в отличие от мотоциклистов.

«Если самокат передвигается в одной плоскости с пешеходами, то, конечно, он должен двигаться со скоростью пешеходного потока, не превышать ее», — отметил заммэра.

Ликсутов рассказал, что прокатные электросамокаты будут ограничены по скорости движения. Такая договоренность уже есть со столичными компаниями проката.

«Если самокат попадает в Парк Горького, то автоматически там нельзя разогнаться более чем 15 км/ч. Таких зон уже очень много — больше 50. Их количество будет расти», — уточнил заммэра.

Ранее СМИ сообщали, что владельцев электросамокатов в России могут законодательно обязать носить защитную амуницию и шлем во время езды. Это защитит их от увечий при падении и столкновении с чем-либо.

Также на сайте Мосгордумы запустили опрос о необходимости введения законодательных ограничений для передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности.