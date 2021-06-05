РИАМО - 5 июн. В Подмосковье и Москву 6 июня циклон принесет дожди и грозы, при этом погода будет теплой, сообщается на сайте «Метеоновости».

Влияние южного циклона 6 июня распространится на большинство областей Центрального федерального округа страны.

В Московском регионе местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура будет в пределах плюс 22-27 градусов. Также прогнозируется усиление ветра.

В субботу в регионе осадков на ожидается. Температура может подняться до плюс 27 градусов.

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