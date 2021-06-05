РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 июн. В парке «Елочки» в Домодедове открылся Фестиваль еды, он также будет работать 6 июня, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«В данном мероприятии сегодня принимают участие 12 организаций», - сказала заведующая культурно-массовым отделом парка «Елочки» Елизавета Агапова.

В 15:00 5 июня в рамках фестиваля пройдет мастер-класс по жарке стейков от ведущего «Нашего радио» Александра Бона.

6 июня в 13:00 будет проходить кинопоказ фильма «Полли».

Фестиваль еды проводится в Домодедове ежегодно. В этом году он проходит в пятый раз.