РИАМО - 5 июн. В субботу днем в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском отменили и задержали 34 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 4 рейса, 1 отменили. Также 11 рейсов задержаны и 5 отменены в Домодедове. Еще 1 рейс задержали и 8 отменили в Шереметьеве.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, задержаны три рейса, один отменен.

Информация о задержке либо отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.