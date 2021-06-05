РИАМО - 5 июн. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды и проводит различные компенсационные мероприятия, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Холдинг является оператором ключевых градостроительных программ Москвы.

«Минимизация негативного воздействия на окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов на всех стадиях выполнения работ являются приоритетными задачами «Мосинжпроект», — сказал гендиректор компании Юрий Кравцов.

Он пояснил, что компенсационные мероприятия по восстановлению водных биоресурсов являются обязательными и проходят на постоянной основе.

Выпуск мальков

Например, 3 мая в рамках компенсационных мероприятий при строительстве Калининско-Солнцевской линии подземки холдинг вместе со Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии выпустил в реку Оку мальков стерляди.

«С целью предупреждения негативного влияния строительной деятельности при производстве работ на участке продления Калининско-Солнцевской линии от «Рассказовки» до «Внуково» на водные биологические ресурсы и среду их обитания, а также в рамках исполнения принципов устойчивого развития по сохранению экосистем суши, содействию их рационального использования и прекращению процесса утраты биоразнообразия в реку Оку были выпущены 3319 штук молоди стерляди», — пояснил Кравцов.

Он добавил, что выбор территории для запуска мальков определили специалисты ФГБНУ «ВНИРО». В реку выпустили молодые особи, которые весили не менее 2,5 г каждая. Все рыбки прошли ветеринарный контроль и были готовы к самостоятельной жизни в естественной среде обитания.

Окская стерлядь занесена в Красную книгу Московской области, вылов данной рыбы находится под полным запретом. Продолжительность жизни этого вида рыб — около 30 лет.

Строительство метро

«Мосинжпроект» является генеральным проектировщиком и генподрядчиком по возведению новых линий и станций метрополитена. На участке продления «желтой» линии подземки строятся станции «Пыхтино» и «Внуково».

На сегодняшний день идет проходка тоннелей от «Пыхтина» до «Рассказовки». На перегоне «Пыхтино» – «Внуково» завершаются работы по возведению метромоста через реку Ликова. Длина объекта составляет 460 м.

5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Он был провозглашен на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 году и отмечается каждый год.