РИАМО - 5 июн. Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии, устойчивого развития и формированию экологической культуры жителей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В субботу отмечается Всемирный день охраны окружающей среды, а также День эколога.

«В столице создана одна из лучших в мире систем экологического мониторинга. Из года в год улучшается качество воздуха и воды, увеличивается количество озелененных пространств, растет число особо охраняемых природных территорий, бережно сохраняется биоразнообразие», – сказал Бирюков.

Он также напомнил, что Москва находится в списке 30 лучших столиц мира по качеству воздуха за 2020 год. В мегаполисе содержание взвешенных частиц в минувшем году было в 1,5-2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах, Варшаве, Риме и Париже.

Сегодня 49% площади города – это озелененные территории. На текущий момент российская столица находится в числе самых зеленых мегаполисов.

Площадь особо охраняемых природных территорий столицы составляет 19,5 тыс. га. На природных территориях обитают 569 краснокнижных видов животных и растений.