РИАМО - 5 июн. В текущем году в 4 парках Московской области установят уникальные карусели с профессиональной аудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому дизайну российского модельера и художника Дениса Симачева, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«Губернатор Андрей Юрьевич (Воробьев – ред.) большое внимание уделяет развитию парковых территорий. Важно не только благоустроить парк, но и насытить сервисами, чтобы жителям было интересно и хотелось возвращаться вновь и вновь», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Карусель «Сказка» установят в парке Кривякино Воскресенска, парке «Скитские Пруды» Сергиева Посада, Центральном городском парке Богородского округа и сквере им. Зайцева в Коломне.

Карусель издавна считается украшением любой ярмарки, символом отдыха и семейного времяпрепровождения. Неповторимый облик художественному оформлению аттракционов придал Симачев. Фигурки разноцветных лошадей, сказочных повозок и волшебных животных, медленно движущихся под приятную музыку, обязательно привлекут внимание посетителей в парках. На карусели можно будет разместить 44 человека.

Территория вокруг новых каруселей будет благоустроена: рядом установят фонари, лавочки, урны и ограждения. Еще около аттракционов проведут обустройство твердого покрытия.