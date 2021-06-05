РИАМО - 5 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил команду региона за продуктивную работу на Петербургском международном экономическом форуме.

«Продуктивные дни на ПМЭФ-2021. Спасибо команде!» — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По итогам форума члены делегации региона подписали более 40 соглашений, объем инвестиций в область составит свыше 240 млрд рублей.

Реализация данных инвестиционных проектов даст Московской области порядка 55 тыс. новых рабочих мест.

ПМЭФ – это ведущая мировая площадка для общения предпринимателей, экономистов и других специалистов, а также обсуждения ключевых вопросов экономики.