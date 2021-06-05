РИАМО - 5 июн. С 2005 года в столице прокладывают экологические маршруты с уникальными видами растений и животных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для того, чтобы побыть на природе летом, необязательно уезжать из города: в Москве много природных территорий с экологическими туристическими маршрутами.

Отдохнуть от шума городских улиц можно в Серебряном бору, где растут вековые сосны и находится несколько озер. В парке «Битцевский лес» маршрут проходит через лиственный, березовый и хвойный лес.

В парке «Кузьминки-Люблино» москвичи могут послушать пение птиц, а встретить белку, горностая и ласку можно в заказнике «Теплый Стан». В парке «Тушинский» маршрут проходит через лес с многовековыми деревьями и озером.

О флоре и фауне природной территории расскажут информационные стенды, которые размещены по маршрутам экотроп.