РИАМО - 5 июн. На сегодняшний день индустриальные парки Московской области заполнены на 50%, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас раньше индустриальные парки, их порядка 40, были заняты в среднем на 30-35%, сегодня мы видим, что их загрузка возросла до 50%», — сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что важным элементом развития бизнеса является создание рабочих мест.

По его словам, инвестор не пойдет в регион, где нет инфраструктуры. В Подмосковье реализуются масштабные президентские проекты, которые помогают привлекать инвесторов.

«ЦКАД — самый простой пример, он притягивает к себе огромное количество компаний, логистических комплексов, интернет-торговлю, промышленные, перерабатывающие производства. Нет дороги — нет жизни. И такие инфраструктурные проекты, конечно, определяют дальнейшее развитие региона», — добавил Воробьев.