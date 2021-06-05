РИАМО - 5 июн. За минувшие сутки в Москве после коронавирусной инфекции выздоровели 2180 пациентов, общее число вылеченных в городе достигло 1 074 605, сообщает столичный оперштаб.

Также за сутки в городе подтвердили 2897 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 1245 человек. Скончались 56 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на Covid-19.

За весь период пандемии в Москве зарегистрирован 1 195 071 случай инфицирования коронавирусом, умерло 20 408 человек.

К середине июля в столице планируют раскрыть 99% участников пострегистрационного клинического исследования вакцины «Спутник V», кто из них получил прививку, а кто — плацебо.

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