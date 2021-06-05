РИАМО - 5 июн. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Россия сегодня находится в полной зависимости от импорта специальных яиц, применяемых для производства различных вакцин и прививок.

Это яйца без патогенной микрофлоры, они нужны в том числе для производства препаратов от коронавируса.

«Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное», — сказал Данкверт в интервью РБК.

По его словам, не иметь собственного производства яиц, свободных от патогенной микрофлоры, — неправильно.

Спецяйца также нужны для других вакцин, применяемых в медицине. С яиц, к примеру, начинается производство вакцины от гриппа, пояснил руководитель Россельхознадзора.

Данкверт пояснил, что эмбрионы курицы заражают определенным штаммом вируса гриппа. В течение двух суток он будет размножаться в аллантоисном мешке эмбриона. Потом жидкость с вирусом откачивают вакуумом из эмбриона, выделяют из нее очищенный вирус и получают белок. Это и есть основа будущей вакцины.