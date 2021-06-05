РИАМО - 5 июн. При выборе пломбира следует обращать внимание на маркировку «ГОСТ» и жирность продукта, которая должна быть не менее 12%, сообщили РИАМО в пресс-службе государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

«Пломбир – мороженое, полученное взбиванием и замораживанием пастеризованной смеси коровьего молока, сливок, сахара, стабилизатора и наполнителей, в котором массовая доля молочного жира составляет не менее 12%», - сказали в пресс-службе.

Следует выбирать пломбир, выработанный по ГОСТу, обращать внимание на состав продукта и срок годности. По ГОСТу рекомендуемый срок годности мороженого при температуре не выше минус 18 градусов составляет не более 6 месяцев с даты изготовления.

«Не допускается применение понятия «пломбир» в маркировке мороженого, в состав которого входит заменитель молочного жира. Пломбир должен обладать чистым сливочным вкусом, достаточной взбитостью, однородностью структуры - без хлопьевидной и песчанистой консистенции, кристаллов льда, а также медленно таять», - подчеркнули в пресс-службе.

Мороженое должно иметь чистые, явно выраженные, характерные для конкретного вида, вкус и запах. Глазурь должна быть равномерно распределена по поверхности мороженого, не иметь комочков и ощутимых частиц сахара.