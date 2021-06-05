РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 июн. В туристско-информационном центре в аэропорту Домодедово в субботу посетители могут продегустировать истринские сыры, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

В ТИЦ в аэропорту Домодедово проходит День Истры. Мероприятие продлится до 15:00.

«Мы в ТИЦ «Домодедово» делаем презентацию городского округа Истра, его туристического потенциала. <...> Сегодня делаем презентацию истринской сыроварни, потому что в начале августа у нас будет сырный фестиваль «Сыр! Пир! Мир!», — сказала руководитель истринского туристско-информационного центра «Русская Палестина» Оксана Мощицкая.

Кроме дегустации двух видов сыров, посетители могут принять участие в мастер-классе по валянию из шерсти, в беспроигрышной лотерее, а также сфотографироваться с писателем Антоном Чеховым.

«12 июня у нас в городе будет брендовой праздник «Чехов-фест», потому что Истра связана с именем Чехова, мы делаем презентацию этой программы», — отметила Мощицкая.

Мероприятие проходит в ТИЦ Домодедова в первый раз, однако может стать регулярным.

«Хотим, чтобы к нам приезжало как можно больше туристов. ТИЦ, которые работают на приеме людей, прилетающих в Москву, Московскую область, должны информировать людей о том потенциале, который есть в Подмосковье», — заключила Мощицкая.