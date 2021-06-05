РИАМО - 5 июн. За минувшие сутки в Москве выявили 2897 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии в городе зарегистрирован 1 195 071 случай инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

В городе продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Специалисты советуют обезопасить себя от инфекции и сделать прививку.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе могут появиться дополнительные меры поддержки для тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции.

В 83 регионах России за сутки выявлено 9145 новых случаев Covid-19, умерло 399 человек, выздоровели 8565 граждан.

На сегодня в РФ всего зафиксировано 5 117 274 случая коронавируса, скончались 123 436 пациентов, полностью вылечились 4 729 077 человек.

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