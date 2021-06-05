РИАМО - 5 июн. Пломбир и «Лакомка» являются самыми популярными видами мороженого среди жителей столицы, сообщила РИАМО заместитель генерального директора Союза мороженщиков России - главный технолог Наталья Уткина.

«Пломбир в вафельном стаканчике – это лидер продаж не только в столице, но и по всей России. Это самое востребованное мороженое. Следом его догоняет «Лакомка» - пломбир со взбитой шоколадной глазурью», - сказала Уткина.

Она добавила, что врачи рекомендуют употреблять 7 кг мороженого в год.

С 17 по 18 июля в московском районе Сокольники пройдет праздник мороженого, на котором представят разные виды данного лакомства. В рамках мероприятия пройдут конкурсы, мастер-классы и концерт.

Также на празднике для гостей представят широкий ассортимент мороженого.