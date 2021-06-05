РИАМО - 5 июн. Москва планирует наращивать на городских стройплощадках количество рабочих из российских регионов и дружественных государств, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
В последнее время освободившиеся после оттока мигрантов вакансии начали заполняться, в том числе специалистами из Москвы и Подмосковья.
Бочкарев подчеркнул, что сегодня объем строительства на территории города огромен и продолжает расти, поэтому рабочих рук никогда не будет хватать.
«В дальнейшем на наших стройплощадках планируем наращивать количество рабочих из других регионов страны и дружественных государств», – добавил заммэра.
Ранее Бочкарев сообщал, что дефицит кадров на стройках столицы из-за пандемии коронавируса не скажется на итоговых сроках строительства и себестоимости работ.
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