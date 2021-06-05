РИАМО - 5 июн. Москва планирует наращивать на городских стройплощадках количество рабочих из российских регионов и дружественных государств, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Проблема нехватки рабочих рук на столичных стройплощадках – не новая. В Москве больше тысячи стройплощадок, поэтому дефицит рабочей силы в той или иной степени ощущался всегда, хотя пандемия, действительно, эту проблему несколько обострила», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В последнее время освободившиеся после оттока мигрантов вакансии начали заполняться, в том числе специалистами из Москвы и Подмосковья.

Бочкарев подчеркнул, что сегодня объем строительства на территории города огромен и продолжает расти, поэтому рабочих рук никогда не будет хватать.

«В дальнейшем на наших стройплощадках планируем наращивать количество рабочих из других регионов страны и дружественных государств», – добавил заммэра.

Ранее Бочкарев сообщал, что дефицит кадров на стройках столицы из-за пандемии коронавируса не скажется на итоговых сроках строительства и себестоимости работ.