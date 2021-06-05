РИАМО - 5 июн. С 17 по 18 июля в Москве состоится праздник мороженого, на котором будут представлены разные виды лакомства, пройдут различные конкурсы, мастер-классы и концерт, сообщила РИАМО заместитель генерального директора Союза мороженщиков России - главный технолог Наталья Уткина.

«Праздник мороженного пройдет в Москве с 17 по 18 июля. Мы готовим очень большую и интересную программу. Будет продаваться большой ассортимент мороженого, конечно же будут шоу, концерт», - сказала Уткина.

Она пригласила всех москвичей и гостей города на праздник.

По ее словам, праздник мороженого пройдет в столичном районе Сокольники.

В 2019 году праздник мороженого традиционно прошел в парке «Сокольники». Там было представлено свыше 1 тыс. и съедено более 35 т мороженого. Для посетителей провели флешмобы новогодних героев, хоровод вокруг Дедушки Мороза и многое другое. На входе в парк гостей встречал оркестр Дедов Морозов и снеговиков.

В прошлом году праздника не было из-за антиковидных ограничений.