РИАМО - 5 июн. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что мегаполис заслуженно остается лидером страны по качеству инвестиционного климата. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ) оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Российская столица возглавляет данный рейтинг.

Заммэра отметил, что в рейтинге АСИ учитывались показатели качества и уровня развития инфраструктуры, доступности ресурсов. В городе идет постоянная работа по уменьшению числа необходимых процедур и сокращению сроков предоставления услуг.

«Москва остается лидером в нашей стране по созданию благоприятных условия для ведения бизнеса. Во многом этому способствовала проделанная работа по цифровизации строительной отрасли и снижению административных барьеров – в этих вопросах столица выступает флагманом среди городов и субъектов страны», – сказал Бочкарев.

Электронные услуги

На сегодняшний день застройщики в городе могут оформить любую процедуру, от получения градостроительного плана земельного участка до разрешения на строительство или разрешения на ввод с помощью портала mos.ru.

По словам Бочкарева, в столице продолжается работа по переводу госуслуг в строительстве в онлайн. Так, с 1 июня полностью в электронный формат переведена услуга по приемке материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в системе ИАИС ОГД.

Он напомнил, что в мегаполисе за последние годы сроки предоставления госуслуг в строительной сфере сильно уменьшились.

«Например, ранее срок выдачи ГПЗУ в Москве был сокращен до 14 рабочих дней, срок выдачи разрешений на строительство – до 5 рабочих дней, срок заключения договоров на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения – до 20 рабочих дней», – сказал заммэра.

Рейтинг инвестклимата

АСИ на Петербургском международном экономическом форуме представило рейтинг инвестклимата в регионах страны. В докладе отмечается, что в направлении «Регуляторная среда» сохранился тренд на уменьшение времени предоставления госуслуг, а число процедур в показателях рейтинга сократилось по сравнению с минувшим годом.

Мэр столицы Сергей Собянин прокомментировал результаты рейтинга. Он уточнил, что введенные меры поддержки не смогли бы помочь сотням тысяч предприятий без раскрытия экономики и стабильного развития города. Во время пандемии коронавируса столица не останавливала программы развития здравоохранения, образования, транспортной и коммунальной инфраструктур. Все это даст дополнительный стимул для развития данных отраслей предпринимательства в будущем и привлечет новые инвестиции.