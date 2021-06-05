РИАМО - 5 июн. Цифровизация услуг позволяет устранять административные барьеры и привлекать в Подмосковье больше инвесторов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В ХХI веке очень важны скорость и качество изменений. Различные бюрократические препоны должны просто убираться. Устаревшие нормы регулирования, которые существуют, должны максимально уходить в «цифру», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что при цифровизации никто не может помешать получить разрешение на строительство, согласование с какой-либо структурой.

«Другие скорости позволяют быстрее создавать рабочие места», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что на ПМЭФ регион подписывает проработанные контракты, по которым в области будут созданы новые рабочие места.

В рамках ПМЭФ-2021 члены делегации Подмосковья подписали свыше 40 соглашений с общим объемом инвестиций более 240 млрд рублей. Реализация инвестпроектов даст региону около 55 тыс. новых рабочих мест.