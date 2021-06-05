РИАМО - 5 июн. На территории Восточного административного округа столицы в ближайшее время установят свыше 1,9 тыс опор наружного освещения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По просьбам местных жителей дополнительное освещение появится во дворах и на придворовых площадках — там установят более 1,4 тыс. новых фонарей.

Еще 501 опора разместится на территории образовательных учреждений.

Все фонари в Москве оснащены светодиодными светильниками, которые за счет своей экономии снижают общую нагрузку на электросети города.