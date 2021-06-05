РИАМО - 5 июн. В сталинском пятиэтажном доме, расположенном в Панфиловском переулке, д. 1/16, стр. 1 в столичном районе Арбат, будет проведен капитальный ремонт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Специалисты починят крышу, отремонтируют систему холодного и горячего водоснабжения, инженерные системы электроснабжения и многое другое, а также благоустроят подъезды и подвалы дома.



Пятиэтажное здание построили в 1946 году. Внутри находится 16 квартир.



В настоящее время разрабатывается проект капитального ремонта.