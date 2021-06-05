РИАМО - 5 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с президентом агропромышленного холдинга «Эконива» Штефаном Дюрром на Петербургском международном экономическом форуме и обсудил вопросы по реализации инвестпроектов в городском округе Ступино. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Ступинская Нива», которая входит в состав одного из ведущих агрохолдингов РФ «ЭкоНива», открылась в 2018 году. Основным видом деятельности является молочное животноводство.

«Мы соглашение с Андреем Юрьевичем подписали 2 года назад, сейчас обсудили, как идет его исполнение. Мы комплекс запустили в Бортникове, там сейчас производится вкусное молоко. Планируем запускать второй комплекс в том же муниципалитете», — сказал по итогам встречи Дюрр.

Он поблагодарил Подмосковье за оказанную поддержку, которая очень помогла компании в реализации проектов.

На территории Московской области агрохолдинг осуществляет крупнейший инвестпроект по созданию животноводческого комплекса на 3,6 тыс. коров, а также площадок для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 5,1 тыс. голов.