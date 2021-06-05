РИАМО - 5 июн. Палатка со строительными материалами загорелась в деревне Кочугино городского округа Солнечногорск, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 03:30 в субботу. На момент прибытия пожарных наблюдалось плотное черное задымление в торговой палатке.

В 05:14 специалисты локализовали пожар на площади 900 кв. м.

В тушении возгорания в торговой палатки участвовали 48 человек и 14 единиц техники.

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 88 пожаров, в их ликвидации принимали участие 770 человек и 220 единиц техники.