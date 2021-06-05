РИАМО - 5 июн. В частном жилом доме в поселке Октябрьской фабрики городского округа Истра произошло возгорание, также загорелась хозяйственная постройка, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре поступила в 03:21 в субботу.



На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение жилого дома по всей площади и хозяйственной постройки частично.



В 04:10 специалисты локализовали пожар на площади 116 кв. м, в 04:25 ликвидировали открытое горение. В 06:35 специалисты ликвидировали последствия возгорания.

В тушении пожара принимали участие 32 человека и 10 единиц техники.