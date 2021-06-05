РИАМО - 5 июн. В столице со второй половины 6 июня прогнозируются летние кратковременные дожди, они будут идти несколько дней, сообщает ТАСС.

«Уже с воскресенья, со второй половины дня, начнет сказываться влияние циклона с юга, поэтому появится облачность, будут местами кратковременные дожди. Такие летние дожди», - сказал руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что дожди будут частыми, но погода в городе сохранится теплой.

По его словам, температура днем на следующей неделе в мегаполисе будет достигать плюс 26 градусов.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра РФ, 5 и 6июня в Московском регионе температура будет плюс 23-25 градусов, ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

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