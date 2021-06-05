РИАМО - 5 июн. Президент России Владимир Путин сообщил, что жители страны смогут свободнее посещать зарубежные государства примерно с сентября, именно тогда уровень иммунитета к Covid-19 у россиян достигнет 60%. Об этом пишет газета «Известия».

Такое заявление глава государства сделал на встрече с руководителями информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Только после этого (достижения иммунитета к коронавирусу в 60% — ред.) можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что было бы неплохо, если бы европейские регуляторы признали отсутствие различий между привитыми российскими препаратами и вакцинами от Moderna или Pfizer.

Он пояснил, что задержка регистрации отечественной вакцины за рубежом связана с коммерческими интересами, так как европейские компании планируют успеть занять нишу на рынке, потому что на поставки вакцин заключаются долгосрочные контракты.

«Если и есть какой-то политический аспект, то только у тех, кто не готов признать, что Россия — страна с высоким уровнем науки, образования, и это, может быть, кому-то не нравится», — сказал Путин.

Ранее президент поручил проработать вопрос вакцинации мигрантов от коронавируса в России.

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