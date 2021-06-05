РИАМО - 5 июн. В Подмосковье и Москве сохранится комфортная температура, воздух может прогреться до плюс 27 градусов, будет солнечная погода без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Кислородный режим в регионе будет благоприятный, а атмосферное давление в субботу начнет немного понижаться до климатической нормы.

Температура в столице прогнозируется в районе плюс 23-25 градусов, в Московской области – в районе плюс 22-27 градусов.

Может возникнуть общее недомогание у метеочувствительных людей, у которых есть сосудистые нарушения. Это может быть из-за колебаний атмосферного давления.

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