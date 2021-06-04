РИАМО - 4 июн. 357 лифтов в 119 многоквартирных должны заменить в Подмосковье в рамках плана на текущий год, 70% от объема работ приходится на 11 муниципалитетов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По словам министра ЖКХ региона Антона Велиховского, в настоящее время заменено 180 лифтов. Таким образом, на начало июня программа выполнена уже на 50%.

Наибольшая потребность в замене лифтов в округах Красногорск, Королев, Мытищи, Ленинский, Одинцовский, Люберцы, Реутов, Электросталь, Дмитровский, Истра и Пушкинский.

«Лифтовой парк Московской области составляет порядка 54 тыс. единиц. Стоит отметить высокие темпы выполнения работ по замене лифтового оборудования. В ходе реализации программы с 2014 года уже заменено и отремонтировано более 11 тыс. лифтов в 3,7 тыс. многоквартирных домов Подмосковья», - сказал гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.

Комплектующие, которые нужны для замены лифтов, производятся на территории Подмосковья. Работы по замене принимаются с участием надзорных органов и представителей общественности.

В настоящее время в Подмосковье реализуется самая масштабная в РФ программа по капремонту. Планы капремонта рассчитаны до 2049 года. За это время, согласно планам, необходимо отремонтировать 44 014 домов.

Адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье на 2020-2022 годы расположена по ссылке.