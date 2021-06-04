РИАМО - 4 июн. За месяц работы «Коммунального бонуса» свыше 820 тыс. жителей Подмосковья получили доступ ко всем предложениям программы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«На сегодняшний день более 7,5 тыс. жителей Подмосковья скачали купоны с бонусами и скидками от партнеров программы. Самыми активными пользователями «Коммунального бонуса» являются жители городских округов Балашиха, Красногорск и Люберцы», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

В основном клиенты МособлЕИРЦ используют предложениям от Ozon, «Иль де Ботэ», Burger King, «Метро», ivi. На текущий момент для клиентов компании, которые оплачивают единые платежные документы онлайн, доступно около 30 предложений от партнеров.

Программа сделана таким образом, что после онлайн-оплаты через личный кабинет компании плательщик попадает на страницу «Коммунального бонуса», где у него есть шанс выбрать интересное ему предложение.

Оплатить услуги ЖКХ онлайн можно в личном кабинете либо через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта МособлЕИРЦ, а также в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» в App Store и Play Market.

Для того, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, нужно использовать квитанцию компании за последние три месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты. Во время регистрации пользователь должен указать номер мобильного телефона, лицевого счета, период и сумму к оплате, которая указана в платежном документе. После регистрации пользователь сможет добавить дополнительный лицевой счет.

Программа лояльности в сфере ЖКХ «Коммунальный бонус» стартовала в Подмосковье 1 мая по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.