РИАМО - 4 июн. 7 соглашений подписал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Подписанные соглашения направлены на реализацию новых инвестпроектов и развитие действующих предприятий в Подмосковье», - сказал Духин.

Он добавил, что синергетический эффект реализации крупных инвестиционных проектов создаст условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Духин отметил, что, таким образом, у МСП появится мощный импульс для роста с помощью обеспечения потребностей крупного бизнеса. В итоге объем инвестиций и число рабочих мест выйдут за рамки, которые определены в инвестпроектах.

Молочная продукция

Завод по производству сыров и сухих молочных продуктов в агропарке «Сырная долина» в Дмитровском округе возведет компания ООО «Звезда Подмосковья». Трудоустроить на производство планируется порядка 120 человек. Объем инвестиций может составить 1,52 млрд рублей. Реализовать проект планируется в 2022 году.

В Наро-Фоминском округе благодаря проекту компании «Русский буйвол» появится комплекс по производству коровьего и буйволиного молока высокого качества. Вклад фирмы в проект составит 4,9 млрд рублей. Обеспечить работой на производстве планируется 135 человек.

ООО «Рузком» планирует реализовать проект животноводческого сектора. Инвестиции составят 12,7 млрд рублей, а работой обеспечат 800 человек.

Обслуживание грузов

Многофункциональный транспортно-перегрузочный центр «Сухой Порт Чехов» появится в сентябре. Соглашение уже подписано с компанией ООО «ОЛР». Там планируется комплексное терминальное обслуживание грузов, которые прибывают через железную дорогу и автотранспортом. Инвестиции в проект составят 3,8 млрд рублей, а количество рабочих мест - 30 единиц.

7 тыс. рабочих мест планирует создать ООО «Вайлдберриз» при помощи проектов центров омниканальной оптовой торговли и логистического в Электростали и Солнечногорске. На территории центров планируется транспортная обработка грузов и их хранение, а также оказание полного комплекса услуг фулфилмента. Суммарный объем инвестиций составит 7,5 млрд рублей.

Вакцина и газосиликатные блоки

Компания ООО «НПО Петровакс Фарм» предполагает расширить высокотехнологичное биофармацевтическое производство для выпуска социально значимых препаратов и вакцин. Проект реализуют в два этапа, а инвестиции в него составят свыше 11,6 млрд рублей. По проекту создадут 400 рабочих мест.

Завод по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения с годовым объемом производства в 342 тыс. куб. м газосиликатного блока планируется возвести в Сергиево-Посадском округе в 2023 году. Вклад инвестора в проект составит 2 млрд рублей, а работать на предприятии сможет 140 сотрудников.