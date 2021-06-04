РИАМО - 4 июн. Реализация проекта благоустройства набережной реки Клязьмы Ногинске позволит открыть доступ к воде для всех горожан, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В прошлом году проект благоустройства набережной стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Эта пешеходная связь для города обеспечит набережную непрерывным движением и свяжет историческую часть города со всеми крупными общественными пространствами города и историческими объектами для привлечения туристов», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По его словам, набережная раскроет для горожан и гостей основную историю развития города, а именно памятники промышленной архитектуры вдоль реки.

Кроме того, благоустройство набережной поможет связать исторический центр с усадебным парком «Волхонка» по левому берегу, Троицкой слободой - по левому и правому берегам, а также с жилым микрорайоном Заречье и бульваром.

Набережная обладает разными по характеру и функционалу участками. В рамках первого этапа благоустройства планируется создать несколько функциональных зон, в том числе «Набережную у Богоявленского собора» и «Набережную центрального рынка».

Первая зона – это точка входа в сеть маршрутов по набережной, которая связана с историческим центром города и основными турмаршрутами, а вторая – точка, интегрированная в Центральный городской рынок.

Длина набережной составит 750 м. После благоустройства вдоль воды появятся пешеходные дорожки из террасной доски, а также велодорожка длиной 770 м.

Кроме того, на набережной появятся смотровые площадки, амфитеатр, детская игровая зона, новая система уличного освещения, малые архитектурные формы, берег укрепят габионами, а еще озеленят.

На набережной уже обустроили автопарковку, тротуар и велодорожки из асфальта. На текущий момент ведутся работы по устройству деревянного настила, рулонного газона и установке опор освещения.