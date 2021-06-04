РИАМО - 4 июн. Российский экспортный центр и центр поддержки и развития экспорта «Моспром» объединят информационные продукты для экспортеров в рамках подписанного меморандума о цифровом сотрудничестве, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Сотрудничество также предполагает обмен результатами аналитических исследований и совместные мероприятия, включая и те, что необходимы для развития кооперационных продуктов российских производителей.

Меморандум, который подписали гендиректор центра «Моспром» Наталья Шувалова и вице-президент РЭЦ Максим Кобин, решит проблему московских производителей, а именно многообразие мер поддержки от институтов федерального и областного уровней. Столичный проект для экспортеров - «Навигатор мер поддержки», который разрабатывает «Моспром», могут интегрировать в систему «Одного окна» РЭЦ уже в скором времени.

«Подписав меморандум, мы расширили возможности для московских промышленных компаний. Еще один плюс для города в том, что сотрудничество предполагает объединение усилий в продвижении продукции московских компаний двух крупнейших центров экспортной поддержки, причем как на внутреннем, так и на внешних рынках», – сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

Он добавил, что в 2020 году «Моспром» провел для столичных экспортно ориентированных компаний свыше 1 тыс. b2b-встреч.

Кобин отметил, что среди столичных компаний есть большое число предприятий, чья продукция имеет значительный экспортный потенциал. Так, первоочередной задачей РЭЦ представляется помощь в реализации продукции этих компаний за рубеж.

По словам вице-президента РЭЦ, центр имеет полный набор мер поддержки, которые нужны отечественным экспортерам для вывода продукции на иностранные рынки, а подписанный документ станет возможностью увеличить информированность компаний о мерах поддержки для экспортеров.