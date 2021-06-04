РИАМО - 4 июн. Программа VII Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского включает в себя множество жанров, которые высоко ценил композитор, откроется мероприятие гала-концертом, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Фестиваль пройдет на большой поляне Дома-музея Чайковского в Клину с 1 по 11 июля, художественный руководитель мероприятия – народный артист СССР Юрий Башмет. Основные мероприятия фестиваля проходят на открытом воздухе.

Программа

Ежегодный фестиваль откроется 1 июля гала-концертом артистов балета под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе. Так, зрители увидят фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик».

2 июля в Клин с премьерой приедет Михайловский театр, который представит новую постановку оперы Чайковского «Опричник» по одноименной трагедии Лажечникова, премьера которой состоялась в Михайловском театре 18 мая 2021 года.

Один из основателей фестиваля – пианист Денис Мацуев выйдет на большую сцену Дома-музея 3 июля вместе с лауреатом премии «Грэмми», камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

Московский театр «Геликон-опера» представит гала-концерт «Приношение Чайковскому» 4 июля. Режиссер программы – народный артист России Дмитрий Бертман.

10 июля в фестивале поучаствует народный артист СССР Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского. Они представят программу, посвященную одному из крупнейших композиторов XX века Сергею Прокофьеву, со дня рождения которого исполнилось 130 лет.

Закончится фестиваль 11 июля концертом-спектаклем «Шекспир. Шостакович. Гамлет» с народным артистом России Евгением Мироновым в главной роли. Режиссер-постановщик спектакля – Марина Брусникина. Вместе с артистом на сцену выйдет Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.

Другие мероприятия

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут камерные концерты в парке «Сестрорецкий» и Мемориальном доме композитора, а еще круглый стол по вопросам взаимоотношений меценатов, госструктур, художников и артистов.

Особое внимание во время фестиваля планируется уделить образовательным проектам. Там состоится Третья музыкальная академия для одаренных детей и Вторая школа молодого журналиста, пишущего о культуре. Купить билеты на события можно в кассах музея-заповедника П.И. Чайковского.

Фестиваль при поддержке Минкультуры РФ, правительства Подмосковья и администрации городского округа Клин проводится на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского каждый год летом.

В организационный комитет мероприятия входят деятели искусства и культуры, в том числе Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Евгений Миронов, Владимир Федосеев, Александр Чайковский и Николай Цискаридзе.