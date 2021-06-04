РИАМО - 4 июн. После гидравлических испытаний горячее водоснабжение снова включили в 10 651 столичном здании, среди которых 6051 жилой дом, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В настоящее время горячая вода снова подается в порядка 15% зданий мегаполиса. Отключение воды было профилактическим. Проверка участков тепловых сетей проводилась столичными энергетиками.

Суммарно проверка коснется систем теплоснабжения в более чем 74 тыс. зданий, в том числе в свыше 34 тыс. жилых домов.

Срок отключения горячей воды не превышает 10 дней.

Узнать о сроках отключения горячей воды в доме можно на портале mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва», а также в Едином диспетчерском центре по телефону: +7 (495) 539-53-53, и на сайтах www.moek.ru и www.online.moek.ru.

Профилактические работы завершатся до 1 сентября.