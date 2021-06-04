РИАМО - 4 июн. В городском округе Солнечногорск сформирован банк свободных земельных участков, куда включены земли сельскохозяйственного и промышленного назначения частной формы собственности, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Общая площадь участков составила 941 га. На текущий момент расширение банка свободных земель продолжается.

В округе были осмотрены участки с землями сельскохозяйственного и промышленного назначения площадью 1,5 тыс. га с собственником в лице Публичного акционерного общества. Встречи с руководителями общества по вопросам включения участков в банк свободных земель для реализации их под инвестпроекты в дальнейшем или под предложения инвесторам в качестве банковского кредита, дополнения к предоставляемым в кредит средствам уже организованы.

Кроме того, проводятся встречи с потенциальными владельцами участков, которых нет на кадастровом учете, а также заседания рабочей группы под председательством первого замглавы Солнечногорска по рассмотрению проектов в области развития предпринимательства и обеспечения благоприятного инвестклимата в округе.

Информация, которая дает возможность объективно оценить суммарный объем рынка участков в округе для дальнейшего развития и последующего привлечения на них инвесторов находится на сформированной единой площадке по ссылке.

Данная работа помогает сформировать перспективные точки инвестиционного роста территорий, которые неэффективно используются собственникам без средств для развития территории.

Результатом работы станет формирование промышленных территорий с четким зонированием видов экономической детальности и дальнейшим привлечением инвесторов. На производственные площади, которые свободны, привлекаются арендаторы.