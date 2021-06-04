РИАМО - 4 июн. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала, как в Подмосковье строится диалог жителей и власти, как доставить оперативно каждому жителю необходимую информацию, давать возможность ее обсудить и предоставить компетентные ответы на все вопросы. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Мы живем в мире быстро меняющихся технологий, и сейчас ни в коем случае нельзя стоять на месте. У людей поменялся подход к медиапотреблению. Мы должны уметь доносить до жителей новости, которые им нужны и интересны, предлагать разные форматы, давать выбор», - отметила Виртуозова в интервью телеканалу «360» на ПМЭФ-2021.

По ее словам, последние годы телеканал «360» осваивал digital, увеличивал аудиторию в соцсетях и добивался признания среди интернет-СМИ.

«Мы прошли путь от регионального телеканала до большого кросс-медийного холдинга. У YouTube «360» - уже больше 1 млн подписчиков, мы получили «Золотую кнопку». 360tv - самое крупное русскоязычное СМИ на платформе TikTok, число подписчиков уже превысило 4 млн. Вещание ТК запустили на крупных интернет-площадках: «Яндекс. Эфир», ivi.ru, Megogo. Проект «Маленькие большие новости» в Instagram - 1 млн подписчиков», - сказала вице-губернатор.

Она добавила, что перемены коснулись и логотипа телеканала.

«Новый логотип соответствует digital-трансформациям, которые происходят на канале. Теперь цифры 360 вписаны в орбиту - это отсылка к космическим спутникам, обеспечивающим интернет-вещание, и новая орбита нашего СМИ», - уточнила Виртуозова.

Для качественной коммуникации с жителями в Московской области внедрена также адресная рассылка, особое внимание уделяется обращениям, которые поступают в соцсетях.

«Губернатором было принято решение автоматизировать эту работу. Мы первыми в России создали систему «Инцидент». Она помогает оперативно выявлять и решать проблемы людей, и этот опыт растиражирован на всю страну», - сказала Виртуозова.

В ходе ПМЭФ-2021 вице-губернатор также подписала соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с заместителем губернатора Калужской области Владимиром Поповым.