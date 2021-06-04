РИАМО - 4 июн. За счет освоения бывших промышленных зон прирост жилой недвижимости в столице составил 60%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Прирост жилья в городе, думаю, 60%, как раз за счет комплексного освоения промзон», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, освоение бывших промышленных зон позитивно повлияло на экологию города.

Более того, с этого года Москва перестала закупать автобусы на дизельном и бензиновом топливе.

«Перешли на закупку электробусов. Конечно, у нас парк автобусов с двигателями внутреннего сгорания еще достаточно большой, но он будет каждый год уменьшаться. Мы будем закупать практически исключительно электробусы. И сегодня парк электробусов Москвы — самый большой в Европе и один из самых современных в мире», - добавил мэр.