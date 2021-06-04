РИАМО - 4 июн. В связи с проведением велозаезда Gran Fondo Russia 2021 6 июня с 9:00 до 15:00 в городских округах Волоколамский и Клин ограничат движение на пяти участках автодорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Движение ограничат на автодорогах Чисмена-Сычево с 0 по 0,8 км, Волоколамское шоссе с 99,1 по 100,5 км, Чисмена-Теряево с 0 по 21,5 км, Лотошино-Суворово-Клин с 41,5 по 49,6 км в Волоколамском округе и с 49,6 по 65 км в округе Клин.

Для того, чтобы обезопасить движение, планируется установить ограждения и дорожные знаки.

Схемы движения автобусов №23 «Волоколамск (автовокзал) – Ильино – Теряево», №24 «Волоколамск (автовокзал) – Сычево», №31 «Волоколамск (вокзал) – Шанино», №55 «Клин — Шанино», проходящие по маршруту заезда, не изменятся. При этом в связи с перекрытием дорог автобусы могут работать по фактическому расписанию.

Министерство призвало водителей и пассажиров планировать маршрут заранее.