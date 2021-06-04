РИАМО - 4 июн. В Подмосковье выдали первый займ предпринимателю из Орехово-Зуева в рамках программы льготного финансирования по ставке 1% годовых, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Правительство Московской области в 2021 году усилило поддержку бизнеса в отдаленных городских округах региона. Одной из мер дополнительного стимулирования развития МСП в Подмосковье является специальная программа «Удаленные территории» от Московского областного фонда микрофинансирования», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, предприниматели из муниципалитетов: Коломна, Зарайск, Лотошино, Шаховская, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск могут получить займ под 1% годовых в сумме до 5 млн рублей сроком до 3 лет.

Первый такой займ предоставили предпринимателю из Орехово-Зуева. Предприниматель рассказал, что деньги ему нужны для открытия его второго проекта в Подмосковье – кофейни в фуд-молле креативного кластера «Стачка», который находится на новой набережной реки Клязьма, включая покупку оборудования.

«Мое первое кафе-кондитерская уже успешно работает на территории Торгового центра «Орех». В ассортименте кофейни на востоке Московской области будут круассаны, пирожные, готовая выпечка с возможностью разогрева и различные сладости», - сказал индивидуальный предприниматель.

Узнать подробнее о программах льготного финансирования в Подмосковье можно на горячей линии поддержки бизнеса 0150 или на сайте фонда по ссылке.