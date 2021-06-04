РИАМО - 4 июн. В Наро-Фоминском городском округе задержали домработницу, которая подозревается в краже свыше 600 тыс. рублей, женщина похитила деньги из сейфа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«По подозрению в совершении данного преступления установлена и доставлена в полицию 42-летняя жительница одной из республик Средней Азии», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что порядка 310 тыс. рублей возвращены 57-летнему потерпевшему.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая находится под стражей.