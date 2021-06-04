РИАМО - 4 июн. В Москве в районе Северный началось строительство нового пожарного депо с тренировочной башней, ввести объект в эксплуатацию планируют в 2022 году, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

«Создание нового пожарного депо позволит существенно сократить время прибытия пожарных к месту вызова. Пожарное депо будет оснащено современной техникой и оборудованием, укомплектовано профессиональными кадрами, что обеспечит безопасность жителей и городской инфраструктуры», - сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект появится на Дмитровском шоссе, владение 163. Общая площадь здания составит 4360 кв. м. Здесь разместятся четыре пожарных машины с отдельным боксом автомойки и ремонтным отсеком.

На втором и третьем этажах сделают учебные и административные помещения, кабинет для работы с населением, тренажерный и актовый зал. Для сотрудников сделают парковку на 15 мест.

В учебно-спортивной зоне будут находиться 10-метровая пожарная башня и скалодром. В здании также будет беговая дорожка, учебный пожарный гидрант и водоем на 2,5 кубометра с площадкой для стоянки пожарного автомобиля.

По всей территории депо проведут комплексное озеленение: разобьют газоны, высадят кустарники и деревья.