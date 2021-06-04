РИАМО - 4 июн. Чтобы понять, как правильно худеть, нужно определить, с какой именно проблемой предстоит бороться, сказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Он отметил, что для сброса 50-60 кг необходима помощь специалиста, а 6 кг – можно убрать с помощью диеты. Прежде всего надо отказаться от сладкого.

«Принцип диет заключается в одном – снизить уровень инсулина в крови, не давать ему подниматься высоко. Когда вы занимаетесь спортом, у вас выделяется жиросжигающий гормон – адреналин, когда вы едите сладости, у вас выделяется жиронакапливающий гормон – инсулин. Наша задача – чтобы инсулина вырабатывалось как можно меньше, а адреналина как можно больше, поэтому важен, прежде всего, отказ от сладостей, а не от жирного», – сказал Ковальков в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что изначально нужно ограничить или убрать из рациона картофель, белый шлифованный рис, хлеб, фруктовые соки и начать двигаться. Для того, чтобы сбросить 7-8 кг за месяц, понадобиться проходить по 5 км в сутки. Во время такой диеты можно есть мед и пить овощные соки.

Согласно мнению врача, серьезные последствия для организма женщины представляет неправильное похудение на модных диетах. Популярные диеты могут дать осложнения в виде камней в почках, повышения мочевой кислоты или подагры.

Таким образом, когда женщины худеют самостоятельно и неправильно, к примеру, отказываясь от жиров или жиров животного происхождения, у них нарушается выработка гормонов, включая эстроген и прогестерон, который запускает месячный цикл.

Наиболее типичным осложнением в таком случае, по словам врача, является отсутствие месячных, которое затем лечится гормонами у эндокринологов.