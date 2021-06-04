РИАМО - 4 июн. В июне на втором Московском центральном диаметре заработает станция Щукинская, а станцию Покровское-Стрешнево МЦД-2 закроют, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Раньше здесь была платформа под открытым небом, а для того, чтобы добраться до станции Покровское-Стрешнево, приходилось тратить почти 15 минут пешком или ехать с пересадкой на трамвае, автобусе от станции метро «Щукинская».

В июне после открытия обновленной станции время на пересадку на метрополитен составит 2минуты. Рядом разместятся трамвайные и автобусные остановки. Кроме того, у станции МЦД проходит свыше десяти маршрутов наземного транспорта, а путь от вокзала до пересадки на другой вид транспорта находится под крытым переходом.

Помимо прочего, на станции разместится вестибюль с лифтами и эскалаторами, а также платформа с крышей.

Новая станция улучшит транспортную ситуацию для 170 тыс. жителей московских районов Щукино и Покровское-Стрешнево.

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