РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. Единороссы Люберец во главе с секретарем местного отделения партии Владимиром Ружицким приняли участие в первом этапе внеочередной конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Мероприятие прошло накануне в смешанном формате. Делегаты от Люберецкого отделения партии были определены 27 мая на местной конференции.

В ходе областной конференции партийцы обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к выборам. Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Коган, выступивший с докладом, отметил, что процедура отбора кандидатов прошла на высоком организационном уровне и дала хорошие результаты. Лидеры праймериз станут основой списка кандидатов от областного отделения партии на выборах в Мособлдуму и Госдуму.

Ружицкий отметил высокую активность жителей Люберец.

«Наш округ стал одним из лидеров по активности избирателей во время праймериз «Единой России». Хочу поблагодарить всех люберчан! Впереди у нас насыщенный и интересный этап подготовки к выборам депутатов в Госдуму и Мособлдуму, новые вызовы и новые задачи! Уверен, сообща мы с ними справимся», - сказал Ружицкий.

После обсуждения итогов предварительного голосования состоялось избрание делегатов на XX съезд партии, который состоится в Москве 19 июня. По результатам голосования делегатами стали 23 человека.