РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В Наташинском парке Люберец в рамках фестиваля «Город детства» пройдут благотворительные детские забеги, а также заезды на каталках-толокарах, самокатах и беговелах. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Всех жителей приглашают выйти 5 июня на забеги и тем самым помочь одной семье из Люберец. Спортивные мероприятия будут организованы для детей в возрасте 5-7 лет и 8-12 лет.

Начало регистрации в 11:30. Старт заездов в 12:00, забегов - в 13:00. Для участников и победителей подготовлены медали и подарки.

Для участия необходимо подать заявку. Это можно сделать через шапку профиля сообщества «Мама оффлайн» в сети Instagram: @mama.offline.