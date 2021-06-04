РИАМО - 4 июн. Непрерывные производства и сфера услуг никогда не приостановят свою деятельность 31 декабря, их специалисты будут работать в праздники, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам президента компании SuperJob Алексея Захарова, если Минтруд РФ решит сделать 31 декабря выходным, нововведение все равно не коснется всех россиян.

«Непрерывные производства, все, что касается развлечений и сферы услуг, будут всегда работать 31 декабря. Для последних это хорошо: все отдыхают, а они зарабатывают деньги. И, конечно, все, что связано с безопасностью: МЧС, медицина. Количество праздников, выходных дней в целом будет постепенно увеличиваться. Поэтому 31 декабря сделают выходным, и ничего не изменится», — сказал Захаров.

Он добавил, что перспектива рабочей недели длительностью в 4 дня тоже вполне реальна. В связи с этим в будущем на официальной основе будут сокращаться рабочие часы. Произойти это может уже в предстоящие 5-10 лет.

По мнению Захарова, нововведение может стать одним из вариантов предвыборной кампании перед следующим президентским циклом.